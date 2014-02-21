Кременчуцький сталеливарний завод призупиняє роботу

Кременчуцький сталеливарний завод (Полтавська обл.) з 24 лютого призупиняє роботу, повідомив УНІАН представник підприємства.

За його словами, працівників підприємства попередили про зупинку на один робочий тиждень. Причина зупинки - труднощі з продажем продукції.

Як повідомляв УНІАН, Кременчуцький сталеливарний завод в 2013 році з 22 червня по 9 липня припиняв роботу для проведення ремонту.

В кінці листопада 2012 року російська федеральна установа "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинила заводу дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів і бокові рами. З цієї причини завод зупиняв роботу на кілька днів у грудні 2012 року і на два тижні в січні минулого року, а потім зупинився з 13 лютого до 1 травня.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

ПАТ «Кременчуцький колісний завод» виробляє сталеві колеса для автомобілів і сільськогосподарської техніки.

Кременчуцький стальзавод в 2013 році зменшив виробництво на 48% - до 70 348 т.

