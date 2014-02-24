"Білоруськалій" порушив монополію "Уралкалію" на російському ринку

Група "ФосАгро" - один із найбільших споживачів хлористого калію в Росії - починає закуповувати сировину в Білорусі. У понеділок компанія оголосила про укладення контракту на постачання калію з "Білоруськалієм".

Раніше єдиним постачальником сировини для підприємств "ФосАгро" була російська монополія "Уралкалий". А білоруська держкомпанія виступала її ексклюзивним експортним партнером, передає ИТАР-ТАСС.

В результаті конфлікту з білоруською владою влітку 2013 року, альянс розпався, а російська компанія змінила основних акціонерів - частку підприємця Сулеймана Керімова і його партнерів у "Уралкалії" викупили структури Михайла Прохорова і Дмитра Мазепина.

"Після розпаду минулого року консорціуму "Білоруськалію" та "Уралкалію", у російських виробників складних добрив і сільгоспвиробників, загальна потреба в хлористім калії становить приблизно 2,1 млн тонн у рік, з'явилася можливість купувати хлористий калій у альтернативного постачальника і вибирати оптимальні умови поставок", - зазначив гендиректор "ФосАгро" Андрій Гур'єв, не назвавши обсягів і вартості закупівель.

Представник компанії уточнив, що в середньому щорічно "ФосАгро" споживає 760 тис. тонн хлористого калію, але не сказав, чи збирається компанія повністю відмовитися від закупівель в "Уралкалію". У "Білоруськалії" не змогли оперативно надати коментар.

Історично "ФосАгро" та інші російські виробники добрив закуповували калій в "Уралкалію". На початку 2013 року угоди з калійної монополією підписали найбільші споживачі - "Акрон", "Уралхім", "Єврохім", "ФосАгро", "Міндобрива", "Газпром нафтохім Салават" і "АРВІ НПК". Договори передбачають поставки калію загальним обсягом близько 10 млн тонн на термін від 3 до 5 років.

Згідно зі звітом "Уралкалію" за 9 місяців 2013 року, компанія поставила на внутрішній ринок 1,4 млн тонн калію із загального обсягу продажів 6,9 млн тонн за середньою ціною 192 долара за тонну. Експортна ціна в цей період становила 272 долара за тонну.

Контракт "ФосАгро" з Білоруссю - погана новина для "Уралкалію", категоричний аналітик БКС Олег Петропавлівський. Він очікує зниження цін на світовому калійному ринку і не виключає демпінгу з боку "Білоруськалію": "Конкуренція дуже сильна. Білорусь буде продавати продукцію на спотовий ринок, а значить демпінгувати, як зараз".

На думку Петропавлівського "ФосАгро" могла підписати контракт на весь споживаний обсяг з "демпінгом за ціною на рівні 5-10%". На думку аналітика ВТБ Капітал Олени Сахнової, контракт може передбачати поставку 500-600 тис. тонн, які "Уралкалій" без проблем продасть на глобальному ринку".

Вона згодна, що "ФосАгро", напевно, отримав знижку в порівнянні з цінами "Уралкалію".

У російській монополії стверджують, що поставилися до рішення "ФосАгро" почати закупівлі в Білорусі "спокійно".

"Контракт між "Уралкалий" і "ФосАгро" поки діє. Будемо планувати свою діяльність, виходячи з нових умов. Якщо будуть незатребувані обсяги, продамо іншим покупцям", - сказав представник "Уралкалію".

Акції "Уралкалію" на Лондонській фондовій біржі в понеділок, 24 лютого, знижуються на 0,25% до 23,97 доларів за папір. "ФосАгро" торгується на рівні п'ятниці, 21 лютого, - 11,3 долара за акцію.