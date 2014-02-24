"Мотор Січ" за рік скоротила прибуток на 31%

Одне з провідних підприємств з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у 2013 році скоротило чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 31,2% - до 1,375 млрд грн.

Про це йдеться 24 лютого в оголошенні про проведення річних зборів акціонерів 27 березня.

Показник виручки підприємство не надає.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 13% - до 13,151 млрд грн.

За наданими підприємством даними, згідно з національними стандартами бухгалтерської звітності у 2012 році порівняно з 2011 роком підприємство збільшило чистий прибуток на 56,4% до 2,096 млрд грн, при цьому виручка компанії від реалізації продукції у 2012 році становила 7,249 млрд грн, а чистий прибуток - 7,130 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Січ» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

У 2011 році чистий прибуток "Мотор Січ" за українськими стандартами бухгалтерської звітності становив 1,34 млрд грн.

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