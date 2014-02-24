Суд розпочав санацію Запорізького сталепрокатного заводу

Господарський суд Запорізької області 20 лютого розпочав санацію Запорізького сталепрокатного заводу (ЗСЗ).

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, строк санації становить 6 місяців, при цьому план санації ще не затверджено.

Керівником санації призначений Сергій Персюк, який є арбітражним керуючим ЗСЗ.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Запорізької області 21 листопада 2013 року порушив справу про банкрутство Запорізького сталепрокатного заводу та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Розпорядником майна та виконуючим обов'язки керівника заводу був призначений арбітражний керуючий Сергій Персюк.

Довідка УНІАН. Запорізький сталепрокатний завод (раніше Запорізький державний метизний завод) утворений на базі заводу «Ризька дротяна промисловість», є одним із найстаріших підприємств галузі, яке працює з 1916 року.

Завод спеціалізується на виробництві металовиробів, емальованого посуду і проводів.

У 2012 році порівняно з 2011 роком завод скоротив чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності на 35,8% - до 4,647 млн грн, а також скоротив виручку від реалізації продукції на 3% - до 166,115 млн грн.

На 1 січня 2013 року завод мав кредитну заборгованість перед банком «Кредит Дніпро» у розмірі 11,887 млн грн, при цьому загальна сума зобов'язань заводу на цю дату становила 51,676 млн грн.