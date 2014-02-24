Макіївський метзавод за рік збільшив збиток майже в 2 рази

Макіївський металургійний завод (ММЗ, Донецька область), який є філією Єнакіївського метзаводу і входить у групу «Метінвест», в 2013 році збільшив чистий збиток в 1,9 разу в порівнянні з 2012 роком до 192,7 млн грн з 101,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні заводу в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому в повідомленні підприємства не вказується обсяг чистої виручки за минулий рік.

За даними на кінець 2013 року активи комбінату оцінювалися в 3,784 млрд грн, тоді як на кінець 2012 року вони становили 4,591 млрд грн.

Нерозподілений збиток за підсумками 2013 року склав 1,779 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 60,857% акцій Макіївського меткомбінату.

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Раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій Макіївського металургійного комбінату, проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв'язку з відсутністю заявок.

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Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод є одним з світових лідерів з виробництва товарної заготовки.

У 2012 році ММЗ скоротив чистий збиток на 77% у порівнянні з 2011 роком - до 101,2 млн грн з 439,6 млн грн.

Метінвест контролює 90,18% акцій ММЗ. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).