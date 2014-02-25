Експорт Німеччини зріс до максимуму за три роки

В IV кварталі обсяг експорту Німеччини зріс до максимуму за останні три роки, що вкупі з припливом інвестицій сприяло піднесенню найбільшої економіки Європи, повідомляє Вести.Экономика.

В останні три квартали 2013 року закордонні продажі підскочили на 2,6%, тоді як інвестиції в обладнання і будівництво збільшилися на 1,4%, звітує Федеральне статистичне агентство країни (Destatis).

ВВП країни в IV кварталі зріс в річному вираженні на 1,3%. Зміна обох показників виправдало очікування економістів, опитаних агентством Bloomberg.

Індекс довіри німецьких бізнесменів до економіки країни зріс цього місяця до 111,3 пункту - це максимальне значення за 2,5 року.

Підйом країн єврозони в багато чому підтримується ФРН, для якої сусіди по єврозоні є основним експортним ринком.

Дані допоможуть президенту Європейського центрального банку вирішити, чи варто нарощувати стимул, аби забезпечити стійке зростання валютного блоку, що складається з 18 держав.

“Економіка Німеччини знаходиться на підйомі, і в неї хороші перспективи подальшого зростання, - зазначила Наталя Гевальтиг з лондонського Action Economics. - Це позитивний чинник і для всієї єврозони в цілому”.

У IV кварталі економіка єврозони зросла на 0,3% на тлі несподівано високого підйому Франції і Нідерландів та відновлення в Італії.

Водночас, оброблювальне виробництво демонструє уповільнення, а рівень інфляція менше 2%, що, на думку ЄЦБ, говорить про стабільність цін.