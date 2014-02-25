Центральна збагачувальна фабрика «Вуглегірська» змінила директора

Наглядова рада підприємства зі збагачення вугілля «Центральна збагачувальна фабрика «Вуглегірська» (Донецька область) звільнила Олександра Лозицького з посади виконуючого обов'язки директора підприємства, призначивши директором Павла Родченко.

Згідно з повідомленням підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення прийняли 24 лютого.

Лозицького перевели на посаду заступника директора з загальних питань, яку до цього призначення обіймав Радченко.

Як повідомляв УНІАН, центральна збагачувальна фабрика «Вуглегірська» у 2013 році збільшила чистий збиток утричі у порівнянні з 2012 роком - до 26,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Центральна збагачувальна фабрика «Вуглегірська» збагачує рядове вугілля марки Т для енергетичних цілей шахт-постачальників держпідприємства «Орджонікідзевугілля», «Луганськвугілля» тощо. Проектна потужність фабрики становить 1,2 млн тонн на рік.