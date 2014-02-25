Єнакіївський металургійний завод за рік отримав 496 млн грн збитку

Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ), що входить до групи «Метінвест», у 2013 році отримав чистий збиток у розмірі 496 млн грн проти 69,4 млн грн чистого прибутку у 2012 році.

Про це повідомляє підприємство в оголошенні про збори акціонерів, яке призначено на 29 березня.

До того ж показник виручки за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилася на 5% - до 19,037 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Єнакіївський металургійний завод у 2013 році збільшив виробництво прокату на 5,2% порівняно з 2012 року - до 2,8 млн тонн, сталі - на 5,7%, до 2,9 млн тонн, чавуну - на 4,9%, до 2,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод - одне з провідних українських підприємств з повним металургійним циклом, яке входить до складу металургійного дивізіону групи «Метінвест». ЄМЗ виробляє широкий спектр металопродукції: безперервнолиту заготівлю, куточки, швелери, балки, профілі для судно - і машинобудування, прокат арматурний для будівництва.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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