Північний ГЗК за рік збільшив прибуток на 25,3%

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Північний ГЗК, м. Кривий Ріг), що входить до групи "Метінвест", у 2013 році збільшив чистий прибуток на 25,3% - до 4,442 млрд грн порівняно з 3,546 млрд грн за 2012 рік.

Про це повідомляє підприємство в оголошенні про збори акціонерів, яке відбудеться 31 березня, і опубліковано в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства у 2013 році порівняно з 2012 роком знизилася на 1,2% - до 21,821 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Північний ГЗК у 2012 році скоротив чистий прибуток на 43,4% - до 3,5 млрд грн з 6,2 млрд грн у 2011 році.

Північний ГЗК у 2013 році збільшив виробництво залізорудного концентрату в порівнянні з 2012 роком на 3% - до 15 млн тонн, окатишів на 8,8% - до 10,8 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату й понад 11 млн. тонн окатишів.

Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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