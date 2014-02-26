Центральний ГЗК у 2013 році збільшив прибуток вдвічі

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК), що входить у групу "Метінвест", в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив чистий прибуток у 2 рази - до 1,575 млрд грн з 0,778 млрд грн.

Про це підприємство повідомляє в оголошенні про збори акціонерів, яке відбудеться 31 березня. Оголошення опубліковане в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком зросла на 5,4% - до 7,821 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, ЦГЗК за підсумками 2012 року скоротив чистий прибуток на 70,4% - до 0,770 млрд грн.

У 2013 році комбінат збільшив виробництво залізорудного концентрату на 3% в порівнянні з 2012 роком - до 6,58 млн тонн, виробництво окатишів за вказаний період склало 2,31 млн тонн, що відповідає результату 2012 року.

Довідка УНІАН. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобутку, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн. тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн. тонн окатишів.

Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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