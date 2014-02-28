Промвиробництво в Японії вийшло на максимум з 2011 року

Обсяг промислового виробництва в Японії в січні зріс на 4% до попереднього місяця і перевищив рівень, що передував катастрофічного землетрусу і цунамі в березні 2011 року. Про це повідомив уряд країни, передає ИТАР-ТАСС.

Зростання виробництва стало найістотнішим з 2011 року, причому темпи зростання набагато перевищили середній прогноз аналітиків, які очікували підвищення лише на 2,8%.

При цьому значний внесок у зростання загального показника внесли промислові та гірничорудні підприємства країни. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в Японії зараз істотно розширюється споживання і закупівля нового обладнання напередодні підвищення споживчого податку з усіх операцій купівлі-продажу з нинішніх 5%до 8%, яке заплановане з 1 квітня.

Читайте такожЦентробанк Японії зберіг грошово-кредитну політику без змін, незважаючи на спад економіки

"Після цього попит в країні суттєво впаде", - попереджає головний аналітик корпорації Itochu Есімаса Маруяма. На його думку, підвищення податку може жорсткіше вплинути на економіку, ніж пророкують уряд і центральний Банк Японії.

Очікуваний спад у виробництві і споживанні після підвищення податку буде найсерйознішим випробуванням для уряду прем'єр-міністра Сіндзо Абе, який зараз намагається активізувати ділову кон'юнктуру в країні шляхом насичення економіки доступною ліквідністю.

Читайте такожЯпонія поборола дефляцію, але побоюється її повернення