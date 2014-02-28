Кременчуцький стальзавод продовжив термін простою підприємства

Кременчуцький сталеливарний завод (Полтавська обл.) продовжив до 15 березня термін простою підприємства

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

За його словами, питання з реалізацією виробленої продукції поки не вирішене.

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого Кременчуцький сталеливарний завод зупинив роботу. Очікувалося, що підприємство відновить роботу з 1 березня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників. Кременчуцький стальзавод в 2013 році зменшив виробництво продукції на 48% - до 70,348 тис. т.