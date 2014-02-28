S&P знизило кредитний рейтинг компанії Fintest Trading

Служба кредитних рейтингів Standard & Рoor's слідом за зниженням суверенного рейтингу і на тлі зростання загальнодержавних ризиків знизила довгостроковий кредитний рейтинг металургійної і гірничодобувної компанії Fintest Trading Co. Ltd. (Fintest Trading) до рівня «CCC». Про це йдеться в повідомленні агентства, текст якого має УНІАН. Прогноз за рейтингом компанії, як і загальний прогноз за рейтингами України, негативний.

«Ми вважаємо, що Fintest Trading, холдингова компанія української групи «Донецьксталь», всі активи якого перебувають в Україні, значною мірою схильна до країнових ризиків і ризиків, пов'язаних з переказом і конвертацією валюти, - йдеться в повідомленні. - Ми також вважаємо, що складна ситуація в Україні негативно впливатиме на показники операційної діяльності компанії та здатність Fintest Trading задовольняти значні потреби в рефінансуванні, починаючи з другого півріччя 2014 року».

Як повідомляв УНІАН, S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» з негативним прогнозом наприкінці лютого. Слідом за суверенними вже знижені рейтинги Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львова та Автономної Республіки Крим

Довідка УНІАН. Fintest Trading - кіпрська компанія, яка входить до холдингу компаній групи «Донецьксталь», яка підконтрольна бізнесменові Віктору Нусенкісу. Fintest Trading має потужності з виробництва коксівного вугілля, коксу і чорних металів. Компанії належить Покровське родовище (Донецька обл.), яке є третім найбільшим незалежним виробником коксівного вугілля в СНД з обсягом видобутку 6,9 млн тонн в 2011 році і запасами коксівного вугілля понад 270 млн тонн.