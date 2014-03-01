Російсько-українська промислова група призупиняє роботу

"Роботу російсько-української промислової групи високого рівня призупинено до формування в Києві легітимного уряду", - повідомив Рогозін на своїй сторінці в Facebook, пише РІА Новости.

Раніше віце-прем'єр повідомив, що чекає від української сторони нових дат засідання міждержавної промислової групи, до складу якої увійдуть представники " Росатому", Роскосмоса, а також Об'єднаної авіабудівної та Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Рогозін планував вилетіти до Києва 20 лютого для проведення засідання промислової групи високого рівня. Пізніше стало відомо, що візит був відкладений.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Рогозін доручив до 25 листопада 2013 року сформувати робочу групу з організації промислової кооперації з Україною.

«Доручив до понеділка (25 листопада - УНІАН) сформувати робочу групу з організації промислової кооперації з Україною, зокрема у сфері оборонної промисловості», - написав Рогозін у Twitter.