У Росії заявляють, що не будуть "спеціально" обмежувати ввезення українських товарів

Росія не планує спеціально обмежувати ввезення товарів з України, повідомив віце-прем'єр Аркадій Дворкович в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає ІТАР-ТАСС.

"Спеціальних планів немає, - сказав він. - Якщо будуть претензії по якості, то будуть прийматися заходи".

Разом з тим, Дворкович запевнив, що ці заходи не будуть мати політичного підґрунтя".

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого голова Міністерства сільського господарства Росії Микола Федоров у кулуарах з'їзду фермерів заявив журналістам, що РФ готується до можливого припинення поставок продуктів з України.

За його словами, Росія зможе компенсувати можливу зупинку надходження продовольчих товарів з України в умовах масових заворушень у країні, які почали чинити вплив на економічні процеси, за рахунок імпорту з інших держав.

Російський міністр зазначив, що втрати у зв'язку з цим можуть бути великими для українських сільгоспвиробників, бо вони поставляють до Росії значний обсяг продукції - на 70 млрд руб. на рік (близько 2 млрд дол.).