Україна за 2 місяці знизила виробництво сталі на 10%

В Україні у січні-лютому, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з 2 місяцями 2013 року на 10% - до 4,89 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату скоротилося на 8% - до 4,4 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 5% - до 4,54 млн тонн.

Обсяги виробництва коксу в січні-лютому зменшилися на 3% - до 2,83 млн тонн.

У 2013 р. метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше, ніж у 2012 р., 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%). Виробництво коксу становило 17,596 млн тонн (93%).