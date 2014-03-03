Реалізація промпродукції в Україні за місяць знизилася на 4,5%

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в січні 2014 року припадало 57,1% всього обсягу реалізації, становив 46,847 млрд грн, що на 9,8%, або на 4,598 млрд грн, менше показника січня 2013 року.

У видобувній промисловості та розробці кар'єрів (14,1% загального обсягу) обсяг реалізації становив 11,517 млрд грн, що на 11,4%, або на 1,178 млрд грн, більше показника за січень 2013 року.

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Обсяг реалізації з поставок електроенергії, газу та кондиціонованого повітря (28,1% загального обсягу) становив 23,040 млрд грн, що на 2,1%, або на 503 млн. грн, менше показника за січень 2013 року.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 15,041 млрд грн, Дніпропетровську - 14,274 млрд грн, Київ - 5,588 млрд грн і Луганську область - 5,167 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-грудні 2013 року становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу за січень-грудень 2012 року.