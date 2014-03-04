«Укроборонпром» за рік заробив 475 млн грн

Державний концерн «Укроборонпром» за підсумками 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн, порівняльні дані за 2012 рік при цьому не вказуються. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну з посиланням на генерального директора "Укроборонпрому" Сергія Громова.

"Чистий прибуток на підприємствах концерну становив 475 млн гривень. Це недостатні обсяги, які в 2014 році планується суттєво збільшити", - цитує прес-служба Громова.

За його словами, обсяги виробництва концерну в 2013 році збільшилися на 24% - до 13,2 млрд грн. При цьому обсяг реалізації продукції концерну в 2013 році зріс на 14% - до 14,7 млрд грн.

"Збільшення сумарного виробництва досягнуто за рахунок зростання виробництва продукції на експорт на 52% при зниженні в чотири рази виробництва озброєнь для ЗСУ. Водночас, збільшення сумарного обсягу реалізації пов'язане зі зростанням експорту на 33%", - зазначив Громов.

Він також підкреслив, що зростання виробництва на підприємствах "Укроборонпрому" є серйозним досягненням, враховуючи негативну динаміку в галузі вітчизняного машинобудування (куди входить переважна більшість підприємств концерну). За даними концерну, в 2013 році вітчизняне машинобудування продемонструвало спад на 14%.

"Успішні показники економічної діяльності підприємств концерну стали можливими завдяки консолідації зусиль державних підприємств, що виробляють озброєння й військові технології в рамках єдиної структури", - підкреслив Громов.

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Як повідомляв УНІАН, державний концерн «Укроборонпром» має намір до кінця поточного року впровадити на всіх виробничих підприємствах системи управління якістю відповідно до державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, який є аналогом міжнародного стандарту ISO 9001.

«Укроборонпром» у січні-червні 2013 року збільшив чистий прибуток до 410 млн грн порівняно з 97,6 млн грн збитку за аналогічний період 2012 року. В I півріччі минулого року «Укроборонпром» збільшив обсяг виробництва на 31% - до 5,9 млрд грн.

У 2012 році обсяг виробництва «Укрборонпрому» становив 10,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів та беруть участь у військово-технічній співпраці.

