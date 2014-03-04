Мінпромполітики хочуть перейменувати у Міністерство промполітики і торгівлі





Відповідний проект постанови «Про Міністерство промислової політики України» №4351 був зареєстрований у ВР 4 березня.

Ініціаторами постанови стали народні депутати Віталій Немилостивий (фракція ВО "Батьківщина"), Анатолій Кінах (група "Економічний розвиток") і Ігор Єремеєв (група "Суверенна європейська Україна").

Повний текст постанови ще не опублікований.

На цей час питаннями торгівлі займається Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про звільнення усього складу Кабінету міністрів України у зв'язку з формуванням нового уряду.

У новому уряді, який було сформовано минулого тижня, посада міністра промислової політики залишається відкритою.