"АвтоКрАЗ" збільшив виробництво автомобілів у 2,7 разу

Компанія "АвтоКрАЗ" у січні-лютому збільшила виробництво автомобілів у 2,7 разу, або на 88 автомобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 125 штук.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на головному конвеєрі «АвтоКрАзу» у лютому вироблено 65 автомобілів.

«Трудовий колектив «КрАзу» вважає досягненням, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні, яка негативно впливає, в тому числі і на автомобілебудівну галузь, підприємству вдалося не тільки зберегти, але й на 8,7% збільшити обсяги виробництва щодо січня. Частка автомобілів-шасі, у загальному обсязі виробленої в лютому техніки, склала 82%, бортових - 18%. В основному, підприємством вироблялися автомобілі на експорт», - сказано в повідомленні підприємства.

За підсумками роботи з початку року «АвтоКрАЗу» вдалося досягти зростання і за іншими напрямками виробничої діяльності. Зокрема, обсяг продажів з початку року збільшився у 1,5 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відбулося зростання випуску продукції, що поставляється «АвтоКрАЗом» по кооперації. Зокрема, виробництво лиття за аналізований період зросло на 32,8% і склало близько 10,3 млн грн.

В даний час обстановка на підприємстві стабільна, підрозділу і конвеєр працюють три-чотири дні на тиждень. В ливарному, експериментальному, інструментальному і ряді інших цехів завантаження становить 100%.

Читайте також«АвтоКрАЗ» у 2013 році збільшив прибуток на 30%

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2013 р. порівняно з 2012 р., збільшив випуск автомобілів на 15%, або на 31 одиницю - до 930 автомобілів.

Читайте такожВ Україні продаж імпортних вживаних авто збільшився на 14%