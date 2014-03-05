"Азовсталь" за рік скоротила чистий збиток на 6,7%

Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь, Донецька обл.), що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», у 2013 році скоротив чистий збиток на 6,7% у порівнянні з 2012 роком - до 2,513 млрд грн з 2,695 млрд грн.

Про це підприємство повідомило в оголошенні про проведення річних зборів акціонерів, яке призначено на 14 квітня.

До того ж чистий дохід від реалізації продукції за 2013 рік не зазначається.

Загальна кількість активів підприємства за 2013 рік скоротилася на 13,1% порівняно з 2012 роком - до 23,092 млрд грн. На кінець 2013 року підприємство не мало довгострокових зобов'язань, тоді як на початок року їх розмір становив 3 млрд грн. Поточні зобов'язання комбінату минулого року збільшилися на 22,7% - до 10,762 млрд грн, а нерозподілений прибуток зменшився на 35,4%, до 3,528 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році порівняно з 2011 роком комбінат збільшив чистий збиток в 5,3 рази - до 2,7 млрд грн.

«Азовсталь» у 2013 році збільшила виробництво загального прокату на 1% у порівнянні з 2012 роком - до 4,2 млн тонн, при цьому виробництво сталі знизилося на 2,6% - до 4,5 млн тонн, чавуну - на 4,4%, до 3,8 млн тонн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень складають 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест», основними акціонерами якої є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

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