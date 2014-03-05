"Рівнеазот" закінчив рік зі збитком 867 млн грн

Один із провідних виробників мінеральних добрив азотної групи - «Рівнеазот», який входить в холдинг Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, за підсумками 2013 року скоротив чистий збиток у порівнянні з 2012 роком на 3,14% - до 866,991 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії про проведення зборів акціонерів, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

Згідно з повідомленням, активи компанії за вказаний період зросли в 1,86 разу - до 9,38 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість підприємства у 2013 році скоротилася на 28,9% - до 2,381 млрд грн.

При цьому поточні зобов'язання підприємства за підсумками 2013 року зросли на 85,7% - до 11,286 млрд грн, тоді як довгострокові не змінилися - 131 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Рівнеазот"- одне з найбільших українських хімічних підприємств, яке входить в холдинг Ostchem (об'єднує підприємства азотної хімії Group DF). Виробництво мінеральних азотних добрив є основним напрямком роботи «Рівнеазоту».

У 2012 році «Рівнеазот» випустив 550 тонн аміачної селітри, 323 тонни вапняно-аміачної селітри, 650 тонн неконцентрированной азотної кислоти, 62 тис. тонн аміаку водного технічного і 400 тонн аміаку рідкого технічного.