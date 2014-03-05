Путін побоюється, що криза в Україні може негативно вплинути на Митний союз

Економічна криза в Україні може негативно вплинути на Митний союз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це заявив Президент Росії на засіданні Вищої Євразійської економічної ради.

«Ключовий економічний партнер Митного союзу - Україна. Нас об'єднують тісні промислові та торговельні зв'язки. Українці входять в зону вільної торгівлі СНД. Екстраординарна ситуація, що склалася в Україні, викликає серйозне занепокоєння. Українська економіка перебуває у тяжкій, якщо не сказати надтяжкій кризі. Можливі негативні наслідки і для ринку Митного союзу», - сказав Путін.

Він зазначив, що країнам Митного союзу потрібно подумати над тим, що зробити з метою захисту виробників і експортерів, а також пропрацювати параметри подальшої взаємодії з Україною.

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«Безумовно, нам потрібно зробити все, щоб допомогти нашим партнерам вийти з тієї складної ситуації, в якій вони сьогодні перебувають», - заявив Путін.

Довідка УНІАН. Питання про вступ України в Митний союз ЄврАзЕС став предметом економічних, а також соціально-політичних спекуляцій як у самій Україні, так і за її межами, з моменту появи Митного союзу в 2010 році.

Розташовуючись в безпосередній близькості від кордонів двох членів Митного союзу (РФ і Білорусі), а також маючи давні торгово-економічні зв'язки з ними, Україна розглядається як один з природних кандидатів на вступ в Митний союз. Незважаючи на це, більшість політичної еліти України в цілому проводить досить послідовну лінію відмови від повноправного членства в МС при паралельному курсі на інтеграцію в зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.