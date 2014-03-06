"Уралкалій" вирішив помиритися з Мінськом

Нові акціонери «Уралкалію» мають намір відновити співпрацю з владою Білорусі і планують в кінці березня - початку квітня почати переговори з даного питання. Про це пише газета «Коммерсантъ» з посиланням на неназвані джерела.

Переговори просувають обидва ключових акціонера «Уралкалію»: «Онексім» Михайла Прохорова і «Уралхім» Дмитра Мазепина. За інформацією видання, в першій зустрічі братиме участь президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Російська сторона пропонує зареєструвати нового спільного трейдера в Москві, 35% якого пропонується Мінську, але Білорусь такий варіант не влаштовує.

«Онексім» і «Уралхім» стали акціонерами «Уралкалію» в кінці минулого року. На тлі конфлікту з білоруською владою тодішній найбільший акціонер калійної компанії Сулейман Керімов почав отримувати пропозиції про продаж своєї частки в 21,75% акцій. У підсумку пакет дістався «Онексіму». «Уралхім» викупив папери у інших акціонерів, ставши власником 20% акцій.

Читайте також"Білоруськалій" порушив монополію "Уралкалію" на російському ринку

Повідомлення про можливу зміну власників «Уралкалію» почали з'являтися на початку осені після арешту в Мінську гендиректора російської калійної компанії Владислава Баумгертнера. На топ-менеджера завели кримінальну справу - білоруські слідчі запідозрили його і Керімова у спробі захопити контроль над збутом калію. Згодом Баумгертнера екстрадували в Росію; зараз він перебуває під домашнім арештом.

Конфлікт між Мінськом і «Уралкалієм» виник після рішення останнього відмовитися від продажу продукції через спільного трейдера - «Білоруську калійну компанію» (БКК). У російській організації пояснювали відмову тим, що раніше Лукашенко дозволив «Білоруськалію» торгувати в обхід БКК. Рішення «Уралкалію» обвалило котирування калійної індустрії по всьому світу. Стан «Білоруськалію» після розпаду картелю почав також погіршуватися.