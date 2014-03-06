«Луганськтепловоз» за рік збільшив прибуток у 4 рази

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць - «Луганськтепловоз» у 2013 році збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 4,1 разу - до 158,28 млн грн з 38,72 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за минулий рік не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилася на 19,25% - до 1,92 млрд грн з 1,61 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період склала 755,79 млн грн, що в 2,2 рази більше показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Луганськтепловоз» скоротив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 22% - до 55,7 млн грн з 71,8 млн грн в 2011 році.

«Луганськтепловоз» планує в 2014 році поставити Російським залізницям 332 секції локомотивів, а також до 2017 року поставити Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 300 вантажних електровозів постійного і змінного струму на суму близько 12 млрд грн.

У січні 2014 року підприємство збільшило виробництво тепловозних секцій порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 65,5% - до 22 одиниць.

«Луганськтепловоз» у 2013 році збільшив виробництво тепловозних секцій в 1,6 разу - до 183 одиниць.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій «Луганськтепловозу».