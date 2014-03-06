«Суха Балка» за рік збільшила прибуток вдвічі

Гірничо-збагачувальний комбінат “Євраз-Суха Балка” (Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.) в 2013 році збільшив чистий прибуток у 2,1 разу у порівнянні з 2012 роком - до 439,2 млн грн з 208,1 млн грн.

Про це підприємство повідомляє в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому чистий дохід від реалізації продукції за звітний період не вказується.

Загальна кількість активів підприємства в 2013 році збільшилося на 17,6% - до 4,016 млрд грн.

У повідомленні наголошується, що дані показники є попередніми і можуть бути скориговані після проведення аудиту.

Як повідомляв УНІАН, “Євраз-Суха Балка” в 2013 році збільшив виробництво залізної руди щодо 2012 року на 14% - до 2,97 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Гірничо-збагачувальний комбінат «Євраз-Суха Балка» - одне з провідних підприємств галузі в Україні, що спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом, яке контролює гірничо-металургійна група Evraz (Росія).

Виробнича потужність комбінату, в структуру якого входять шахта «Ювілейна» і шахта ім. Фрунзе, становить близько 3,1 млн тонн товарної руди в рік.

"Євраз Груп" є вертикально інтегрованою металургійною і гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

«Євраз Груп» належать три українських коксохімічних підприємства - коксохімічний завод «Євраз Баглійкокс», «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» і Дніпропетровський коксохімічний завод («Дніпрококс»), який з квітня 2011 р. входить в структуру «Євраз ДМЗ ім. Петровського», а також гірничо-збагачувальний комбінат «Євраз Суха Балка».

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