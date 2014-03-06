Лукашенко відмовив "Уралкалію" у дружбі

Білорусія не піде на створення в Москві спільної російсько-білоруської компанії з продажу калійних добрив. Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, передає «Газета.Ru».

Як повідомляв УНІАН, нові акціонери «Уралкалія» планували відновити співпрацю з владою Білорусі і в кінці березня - початку квітня почати переговори з даного питання.

«Останнім часом в ЗМІ з'явилися вкидання про те, що білоруси з росіянами практично відновили спільне підприємство з продажу і мало не створюють нову компанію з реєстрацією в Москві. Хочу однозначно сказати, що це повна брехня. Ніяких спільних компаній в Москві ми створювати не будемо», - заявив Лукашенко.

Разом з тим він висловив готовність відновити співпрацю з Росією, але лише на території Білорусі.