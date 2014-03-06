В Україні знизилися ціни виробників промпродукції

В Україні ціни виробників промислової продукції в лютому 2014 року в порівнянні з січнем знизилися на 0,2%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у річному виразі порівняно з лютим 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 3,3%, з початку року (лютий 2014 року до грудня 2013 року) ціни зросли на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зросли на 0,5%, у річному вимірі (порівняно з січнем 2013 року) - зросли на 1,9%.

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