«Укроборонпром» виготовив новий варіант БТР-4

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» («ХКБМ»), яке входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», завершило виготовлення нового варіанту бойової броньованої машини БТР-4Е1 з додатковим захистом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі держконцерну.

"Цей варіант БТР-4Е1 розширює сімейство броньованих машин з колісною формулою 8х8, яке вже знаходиться в серійному виробництві. «ХКБМ» розробило і виготовило дослідний зразок і навісний комплект броні для нього, який дозволяє істотно підвищити захист екіпажу і десанту бронемашини. При цьому броня може встановлюватися і демонтуватися силами екіпажу в польових умовах, у залежності від виконуваної бойового завдання і рівня загрози", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. БТР-4Е1 є плаваючою бойової броньованою машиною з колісною формулою 8х8, яка має модульну конструкцію, що дозволяє створити на базі загального шасі сімейство броньованих машин. До нього входять бронетранспортер, бойова машина піхоти, командирська, командно-штабна, медична та ремонтно-евакуаційні машини. Завдяки застосуванню різних бойових модулів і спеціального устаткування машина може бути пристосована для виконання різних бойових і допоміжних завдань.

БТР-4 прийнятий на озброєння української армії. Машина також користується великою цікавістю у іноземних партнерів.

Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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