В Україні збільшилося виробництво автомобілів

Про це повідомила УНІАН прес-служба асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

Згідно з повідомленням, виробництво автомобілів у лютому при цьому збільшилося порівняно з лютим минулого року на 83% - до 5 344 одиниць.

Зокрема, виробництво легкових автомобілів у лютому поточного року збільшилося на 92% - до 5 112 одиниць, виробництво комерційних автомобілів зросло на 63% - до 188 одиниць, виробництво автобусів скоротилося на 69% - до 44 одиниць.

"Найбільшим автовиробником за підсумками перших двох місяців залишається Запорізький автомобілебудівний завод, який забезпечив 47% випуску всіх автотранспортних засобів за цей період", - йдеться в повідомленні асоціації.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автомобілів в Україні в січні 2014 року збільшилося порівняно з січнем 2013 року майже в 4 рази - до 3314 штук.

Виробництво автомобілів в Україні у 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 33,9% - до 50 449 штук.

Виробництво автомобілів в Україні у 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76 281 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» ("Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).