Громов звільнений з посади гендиректора “Укроборонпрому”

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Сергія Громова з посади генерального директора державного концерну “Укроборонпром”.

Відповідний указ №272/2014 опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю: звільнити Громова Сергія Володимировича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі.

Громов був призначений гендиректором “Укроборонпрому” 26 липня 2012 року.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить 134 підприємства ОПК України (125 державних та казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані концерну).

