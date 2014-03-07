З України на утилізацію вивезли останню партію меланжу

Із території України вчора, 6 березня, вивезено останню партію високотоксичного компоненту ракетного палива “меланж” для подальшої її утилізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За словами Перебийноса, меланж було вивезено зі складів, які знаходяться у Білій Церкві Київської області та у селищі Любашівка Одеської області.

Таким чином, як зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства, в рамках проекту «Україна-ОБСЄ» з 2009 року за кошти країн-донорів з території України було вивезено близько 16 тис. тонн меланжу.

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Довідка УНІАН. Меланж – це окислювач рідкого палива - агресивна, рухома та летюча рідина. При потраплянні у воду викликає бурхливу реакцію з виділенням великої кількості високотоксичного окису азоту. Отруєння можливе при вдиханні парів, при потраплянні на поверхню шкіри – викликає хімічні опіки різної ступені тяжкості.

Довгостроковий проект з утилізації меланжу, який на території Україні розпочався у 2009 році, фінансували, зокрема, Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

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