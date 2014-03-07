Крюківський вагонзавод зменшив випуск вантажних вагонів на 83%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-лютому зменшив випуск вантажних вагонів на 83%, або 863 вагонів порівняно з січнем-лютим 2013 року - до 175 одиниць.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в Кременчуцький міськвиконком.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому підприємство працювало 2-3 дні в тиждень.

Водночас, завод в січні-лютому не виготовив жодного пасажирського вагона.

Нагадаємо, Росія у вересні минулого року призупинила для Крюківського вагонобудівного заводу дію сертифіката на вантажні вагони, а в жовтні частково відновила дію деяких сертифікатів.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2013 році збільшив випуск вантажних вагонів на 48% - до 5 316 шт., а пасажирських збільшив на 7,2% - до 74 шт.