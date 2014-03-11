Виконувачем обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" стала Валентина Дрозд

Виконання обов'язків генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" покладено на Валентину Дрозд.

Про це йдеться в указі виконуючого обов'язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова про тимчасове виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Турчинов звільнив Сергія Громова з посади генерального директора державного концерну “Укроборонпром”.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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До складу концерну входить 134 підприємства ОПК України (125 державних та казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передано концерну).