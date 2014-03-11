Європейська комісія дозволила Metinvest придбати 46% Південного ГЗК

Про це йдеться в рішенні комісії від 5 лютого, яке опубліковано в бюлетені Єврокомісії 8 березня.

Згідно з повідомленням, в даний час більше 90% акцій Південного ГЗК розподілені між чотирма компаніями, які на паритетних правах контролюють кіпрські Trosilia Holdings Ltd і Lanebrook Ltd.

У свою чергу Trosilia Holdings Ltd контролюється Smart Group ("Смарт-холдинг", Київ), а Lanebrook Ltd є мажоритарним акціонером гірничо-металургійної групи Evraz Group («Євраз», Росія).

Комісія прийшла до висновку, що пропоноване придбання не створює проблеми конкуренції, зокрема, тому що клієнти в Європейській економічній зоні будуть мати альтернативні джерела постачання залізної руди.

Згідно з даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на кінець 2013 року 25,78% статутного капіталу Південного ГЗК володіє компанія "Металотехніка" (Дніпропетровськ), а також за 22,17% акцій мають три кіпрські компанії.

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Довідка УНІАН. «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» є одним з основних виробників залізорудної сировини - концентрату та агломерату - в Україні.

Metinvest B.V. - материнська компанія вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», яка належить групі «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова (71,25%) і компанії «Смарт-холдинг» (23,75%) Вадима Новинського.