Гірничорудна група Ferrexpo закінчила рік з прибутком $263,8 млн

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, в 2013 році збільшила чистий прибуток на 20,7% у порівнянні з 2012 роком - до 263,8 млн дол. з 218,6 млн дол., йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка Ferrexpo минулого року зросла на 11% - до 1,581 млрд дол., валовий прибуток - на 14,9%, до 305,4 млн дол.

Показник EBITDA компанії (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшився на 24,8% - до 505,9 млн дол.

У повідомленні наголошують, що Ferrexpo в 2013 році був найбільш швидкозростаючим постачальником за обсягом гранул в світовій сталеливарній промисловості.

Загальний обсяг виробництва окатишів в 2013 році збільшився на 12% - до 10,8 млн тонн.

«У 2014 році група володіє хорошими можливостями для скорочення витрат за рахунок збільшення обсягів виробництва, а також більш відповідною оцінкою курсу національної валюти», - наводяться в повідомленні слова невиконавчого директора Ferrexpo Майкла Абрахамса.

Він зазначив, що девальвація гривні, яка з початку 2014 року склала 16%, дозволить знизити операційні витрати групи в місцевій валюті, хоч це і знизить балансову вартість активів і зобов'язань.

Також повідомляється, що Ferrexpo в 2014 році очікує зростання попиту на продукцію з високим вмістом заліза, який буде зумовлений вищими вимогами захисту навколишнього середовища і необхідністю зниження шкідливих викидів сталеливарними заводами.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo в 2013 році збільшила загальний обсяг виробництва окатишів в порівнянні з 2012 роком на 11,6% - до 10,8 млн тонн, йдеться в звіті компанії. Зокрема, виробництво окатишів з власної руди збільшилося на 11,2% - до 10,5 млн тонн, з давальницької сировини - на 23,5% - до 347,5 тис. тонн.

Група в 2012 році скоротила чистий прибуток в 2,7 рази в порівнянні з 2011 роком - до 215,6 млн дол. з 574,9 млн дол.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості-окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.