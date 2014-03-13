«Укроборонпром» поставить п'ять БТР-4 до Індонезії

Державне підприємство «Спецтехноекспорт», яке входить до складу держконцерну «Укроборонпром», підписало контракт із Міністерством оборони Індонезії на поставку для потреб індонезійських ВМС партії бронетранспортерів БТР-4 в кількості 5 одиниць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

"Проект контракту було парафовано обома сторонами. Зараз проходить процес його узгодження відповідальними структурами Міністерства оборони Індонезії. Очікується, що цей контракт буде передано українській стороні найближчим часом", - говориться в повідомленні.

Сума контракту поки що невідома.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року «Спецтехноекспорт» виграв тендер Міністерства оборони Індонезії на поставку в цю країну партії бронетранспортерів БТР-4 в кількості 5 одиниць.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів та беруть участь у військово-технічній співпраці.

БТР-4 - бронетранспортер розробки ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова», прийнятий на озброєння Збройних Сил України, серійно виробляється на ДП «Завод імені В.О.Малишева».

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як вдень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55°С.

Український бронетранспортер БТР-4 за версією впливового міжнародного журналу Army Technology увійшов до десятки кращих бронетранспортерів світу за показниками захисту, вогняної потужності та мобільності.