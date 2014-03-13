"Богдан Моторс" за рік скоротив збиток майже вдвічі

Українська автомобільна компанія "Богдан Моторс", що входить до корпорації "Богдан", за підсумками 2013 року скоротила чистий збиток у 1,7 разу - до 190,793 млн грн. Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, активи компанії за підсумками року скоротилися на 4% - до 4,2 млрд грн. Поточні зобов'язання також скоротилися на 6% - до 586 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість скоротилася на 2,48 млн грн - до 1,88 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських виробників автомобілів - корпорація «Богдан» - за підсумками 2013 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 99% порівняно з 2012 роком - до 6,773 тис. одиниць

Корпорація "Богдан" у лютому заявила, що може припинити діяльність компаній, що входять до них, через постійні і численні перевірки контролюючих і фіскальних органів, які чинять тиск на бізнес.

Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить до створеної у 2005 році корпорації "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності входять до його складу підприємств дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У цей час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

Корпорація «Богдан» у 2012 році знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36% у порівнянні з 2011 роком - до 13,5 тис. одиниць.