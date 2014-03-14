"Макіївкокс" за рік скоротив прибуток у 8 разів

Одне з найбільших підприємств коксохімічного виробництва України "Макіївкокс" (Донецька обл.) у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротило чистий прибуток у 8 разів - до 1,7 млн грн з 23,4 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів «Макіївкокс» у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшилась на 15,2% - до 1,029 млрд грн. Поточні зобов'язання зросли на 60% - до 666,5 млн грн, при цьому довгострокові зобов'язання скоротилися в 13 разів - до 9,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, "Макіївкокс" у 2012 році скоротив чистий прибуток в 2,6 разу - до 23,4 млн грн з 61,4 млн грн.

Довідка УНІАН. «Макіївкокс» - одне з найбільших підприємств України з виробництва вугільної шихти, коксу доменного та хімічної продукції на основі технології термічної переробки вугілля.

«Макіївкокс» входить до групи «Донецьксталь», яка володіє 97,47% акцій підприємства.

Група «Донецьксталь» є одним з найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції в СНД.