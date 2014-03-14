«Укрспецекспорт» за рік заробив 48 млн грн

Державна компанія «Укрспецекспорт», яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, за підсумками 2013 року скоротила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,2% - до 47,8 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий виторг підприємства за вказаний період скоротився на 20% - до 772 млн грн.

При цьому валовий прибуток підприємства скоротився на 12,8% - до 449,197 млн грн, собівартість реалізованої продукції також скоротилася на 28% - до 323,042 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року "Укрспецекспорт" отримав чистий прибуток у розмірі 49,477 млн грн.

Державний концерн "Укроборонпром" в кінці січня 2014 року затвердив на посаді генерального директора держпідприємства "Укрспецекспорт" Олександр Коваленко, призначеного в.о. в липні минулого року.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн, порівняльні дані за 2012 рік при цьому не зазначаються

Довідка УНІАН. ДК «Укрспецекспорт» є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва). Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Главу компанії призначає Президент України за погодженням з урядом і секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.

Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.