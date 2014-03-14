Сергій Аверченко став в. о. гендиректора «Укроборонпрому»

Виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов поклав на Сергія Аверченка тимчасове виконання обов’язків генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою).

Текст відповідного указу розміщено на президентському сайті.

Іншим рішенням Турчинов скасував своє попереднє рішення про призначення Валентини Дрозд виконуючою обов'язки гендиректора ДК «Укроборонпром».

Як повідомляв УНІАН, 7 березня 2014 року Турчинов звільнив Сергія Громова з посади гендиректора державного концерну “Укроборонпром”.

11 березня Турчинов призначив Дрозд виконуючою обов'язки генерального директора ДК «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входить 134 підприємства ОПК України (125 державних і казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані концерну).