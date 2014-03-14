Металурги закінчили рік зі збитками 12,2 млрд грн

Металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) у порівнянні з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Зменшення збитків на 3,5 млрд грн зумовлено зниженням вартості матеріальних витрат на виробництво на 14% щодо 2012 року, протягом якого більшістю підприємств проводилася переоцінка основних фондів», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 2013 рік зменшився на 7,8% (на 12 млрд грн) і склала 141,3 млрд грн. При цьому, зазначає «Металургпром», обсяг виробництва металопрокату практично зберігся на рівні 2012 року, а ціна на нього знизилася на 7,7%.

За 2013 рік негативна рентабельність реалізованої продукції склала «мінус» 9,1% проти 9,8% за 2012 рік.

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Кредиторська заборгованість метпідприємств за минулий рік знизилася на 1,8 млрд грн і станом на 1 січня 2014 року склала 62,1 млрд грн. Дебіторська заборгованість зменшилася на 6,6 млрд грн і склала 49,6 млрд грн.

Протягом 2013 рік метпідприємства України перерахували 6,5 млрд грн податків в бюджет і позабюджетні фонди проти 5,8 млрд грн у 2012 році.