Росіяни подумують над заміною українських постачальників обладнання для авіапрому

Генеральний директор - генеральний конструктор ВАТ "Авіаційний комплекс імені Ільюшина" (ВАТ "Іл") Віктор Ліванов не виключає, що через ситуацію в Україні доведеться шукати заміну частини обладнання, що використовується в проекті військово-транспортного літака Іл-476, передає РІА "Новости".

"Особливо зверніть увагу на ризики: 35 найменувань готових виробів у нас іде з України. І якщо в Україні ситуація не зміниться, нам доведеться шукати заміну цим готовим виробам", - сказав Ліванов, доповідаючи про ситуацію на підприємстві віце-прем'єру РФ Дмитру Рогозіну.

Іл-476 (офіційне найменування Іл-76МД-90А), створений на базі серійного літака Іл-76МД, призначений для парашутного десантування особового складу, військової техніки, вантажів, палива, контейнерів. Перший політ повітряного судна відбувся у вересні 2012 року.