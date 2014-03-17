Рада ЄС підтримала зняття мит на український експорт

Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу схвалила тимчасове зняття мит на український експорт до Євросоюзу. Про це йдеться в сьогоднішніх висновках за підсумками сьогоднішнього засідання Ради глав МЗС ЄС, пише "РБК-Україна".

"Рада вітає пропозицію Єврокомісії щодо тимчасового зняття мит на український експорт до ЄС і сподівається на їх швидке впровадження", - йдеться в документі.

Також міністри схвалили підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС 21 березня 2014 р. у Брюсселі.

До того ж Рада глав МЗС ЄС підтверджує свою прихильність приступити до підписання решти угоди.