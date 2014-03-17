«Метінвест» за рік збільшив виручку до $12,8 млрд

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, у 2013 році збільшила виручку порівняно з 2012 роком на 2% - до 12,807 млрд дол. з 12,569 млрд дол.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, підготовленому на підставі попередніх фінансових результатів.

Згідно з повідомленням, EBITDA (показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) у 2013 році збільшився на 15% - до 2,291 млрд дол.

Рентабельність EBITDA в 2013 році збільшилася до 18% проти 16% в 2012 році.

Капітальні інвестиції компанії за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком знизилися на 2% - до 747 млн дол.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг позикових коштів «Метінвесту» за станом на 31 грудня 2013 року збільшився на 1% і склав 4,311 млрд дол. Також чистий борг групи скоротився на 6% - до 3,528 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвеста» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

Компанія «Метінвест» в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 435 млн дол., що на 77% менше, ніж роком раніше.