General Motors відкликає понад 1,5 млн машин

Американська корпорація General Motors оголосила про відкликання понад 1,5 млн автомобілів у зв'язку з виявленням різних дефектів, які можуть позначитися на безпеці автовласників, передає ИТАР-ТАСС.

Відкликанню підлягають, зокрема, 1,18 млн кросоверів Buick Enclave, GMC Acadia, Chevrolet Traverse, Saturn Outlook, випущених у період з 2008 по 2013 рік. У них виявлений дефект подушок безпеки. Крім того, відкликають 303 тис. мінівенів Chevrolet Express і GMC Savana випуску 2009-2014 років. Як з'ясувалося, матеріал, з якого виконані подушки безпеки у цих автомобілів, не відповідає існуючим стандартам. Ще у 64 тис/ седанів Cadillac XTS виявлений дефект гальмівної системи, який може призвести до пожежі.

Концерн оголосив про відкликання автомобілів на тлі зростання претензій до нього з боку американської влади. У лютому GM відкликала по всьому світу через дефекти у системах запалювання і розкриття подушок безпеки 1,6 млн машин, випущених з 2003 по 2007 рік. Мова йде про моделі Saturn Ion, Chevrolet HHR, Pontiac Solstice, Saturn Sky, Chevrolet Cobalt і Pontiac G5.

Минулого тижня корпорація визнала, що даних про неполадки їй було відомо, однак вона про них не повідомила відразу після виявлення. Національне управління США з безпеки руху на шосейних дорогах розпочало розслідування, яке загрожує концерну великим штрафом. GM повідомила, що витратить в першому кварталі поточного року близько 300 млн доларів на усунення дефектів у відкликаних автомобілях.