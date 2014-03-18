В Європі збільшилися продажі легкових автомобілів

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європи в січні-лютому 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 6,6% - до 1,796 млн авто. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, продажі легкових автомобіліву лютому збільшилися порівняно з лютим минулого року на 8% - до 861,058 тис. автомобілів.

Більшість ринків європейських країн показали зростання в січні-лютому поточного року. Так, в Німеччині обсяги продажів зрослина 5,7%, в Італії обсяги продажів зросли на 6%, у Великобританії - на 6,1%, в Іспанії - на 13,1%, у Франції продажі скоротилися на 0,5%.

У лютому поточного року ринок Франції також показав спад за обсягами продажів на 1,4%, при цьому Великобританія показала зростання на 3%, Німеччина - на 4,3%, Італія - на 8,6%, Іспанія - на 17,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейської асоціації автовиробників, продажі нових легкових автомобілів в країнах Європи в січні 2014 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,5% - до 935,64 тис. авто.

Продажі нових автомобілів в країнах Європи в січні-грудні 2013 року скоротилися порівняно з 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Продажі комерційних автомобілів в Європі в 2012 році становили 1,69 млн одиниць.

Сумарні продажі легкових і комерційних автомобілів в Європі в 2012 році склали близько 13,7 млн авто.

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