Запорізький алюмінієвий комбінат за рік скоротив збиток у 6 разів

Єдиний виробник первинного алюмінію в Україні - Запорізький алюмінієвий комбінат у 2013 році скоротив чистий збиток у 6 разів, порівняно з 2012 роком, до 75,9 млн грн з 455,8 млн грн.

Про це повідомляє підприємство в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Загальна кількість активів заводу в 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилася на 17% - до 452,7 млн грн, поточні зобов'язання збільшилися на 44,5% - до 1,788 млрд грн, при цьому на кінець 2013 року підприємство не мало довгострокових зобов'язань, тоді як в 2012 році їх сума становила 572,7 млн грн.

Довідка УНІАН. «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн в рік.

ЗАлК входить в об'єднану компанію "Російський алюміній" ("РУСАЛ"), власником якої є Олег Дерипаска.

Через жалюгідний стан підприємства та невиконання РУСАЛом інвестиційних зобов'язань 22 березня 2012 року Господарським судом міста Києва прийнято рішення про повернення в держвласність України 68% акцій ЗалКу, які належать РУСАЛу. Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд. Однак РУСАЛ оскаржив його в касаційному порядку.