Спад промвиробництва в лютому сповільнився до 3,7%

Спад промислового виробництва в Україні в лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року сповільнився до 3,7% із 5%, зафіксованих у січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року зафіксовано зростання промвиробництва на 0,3%, тоді як раніше, в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року був зафіксований спад на 16%.

За січень-лютий цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксований спад промвиробництва на 4,2%.

Зростання виробництва в лютому 2014 року порівняно з лютим 2013 року зафіксовано лише у виробництві меблів — на 7,6%, виробництві фармацевтичних препаратів — на 4%, постачанні електроенергії та газу — на 2,7%, видобутку сирої нафти й природного газу — на 1,6%.

Решта галузей за зазначений період показала падіння, й найбільший спад зафіксовано в машинобудуванні - на 14,8%, металургійному виробництві - на 10,9%, виробництві виробів із дерева — на 6,4%, виробництві хімічних речовин і продукції — на 5,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 5,4%, текстильному виробництві — на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становив 5%, щодо попереднього місяця - 16%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.