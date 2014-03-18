Турчинов змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов вніс зміни до складу Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Текст відповідного указу від 17 березня розміщено на президентському сайті.

Відповідно до рішення, членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» призначено тимчасово виконуючого повноваження глави Адміністрації Президента України Сергія Пашинського, генерал-лейтенанта запасу Ярослава Скалька (за згодою), голову Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Цим же указом припинено повноваження членів Наглядової ради концерну «Укроборонпром», призначених указом президента від 16 грудня 2011 року № 1165 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, указом від 16 грудня 2011 р. до складу Наглядової ради концерну входили: радник генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» Олександр Галуненко, народний депутат України Владислав Забарський, директор Державного підприємства «Завод 410 цивільної авіації» Сергій Подрєза.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Турчинов поклав на Сергія Аверченка тимчасове виконання обов’язків генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входить 134 підприємства ОПК України (125 державних і казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані концерну).